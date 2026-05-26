Sin pausa, continúa el megaoperativo en Fontana para encontrar a Axel González

La Policía del Chaco intensificó este miércoles un amplio operativo de búsqueda en la ciudad de Fontana para dar con el paradero de Axel Alejandro González, el joven de 21 años desaparecido.

El despliegue comenzó desde las primeras horas de la mañana y es encabezado por el Subjefe de la Policía del Chaco, Manuel Victoriano Silva, junto al Director Ejecutivo del CeAC, Cristian Durand, quienes supervisan en terreno las tareas de rastrillaje y coordinan las distintas áreas afectadas al operativo.

El centro de operaciones fue instalado en la intersección de calle Paraíso y 1° de Mayo, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Segunda de Fontana. Desde allí se definieron las estrategias junto a las direcciones de Investigaciones, Consumos Problemáticos, Seguridad Metropolitana e Inteligencia Criminal.

El megaoperativo incluye un importante despliegue humano y tecnológico, con patrullajes organizados “bloque por bloque” tanto en sectores urbanos como rurales.

Entre los recursos afectados se encuentran especialistas del Departamento Canes, efectivos montados, operadores de drones para tareas de mapeo aéreo y bomberos especializados en rescate. También participan buzos tácticos encargados de inspeccionar lagunas, pozos y zonas de difícil acceso.

Además, intervienen efectivos de Policía Caminera, Infantería, personal de distintas comisarías y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, quienes refuerzan los recorridos y rastrillajes vecinales.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad y solicitaron que cualquier información sobre Axel Alejandro González sea comunicada de inmediato al servicio de emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana.