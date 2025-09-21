Cayó el “pope” Galván que sembraba terror en Los Frentones.

En un operativo llevado a cabo, esta tarde, en la localidad de Los Frentones, personal de la Policía Provincial realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Itatí, donde fue detenido un joven de 23 años, vinculado a una investigación por tráfico de drogas.

Durante el operativo, se incautaron diversos elementos relacionados con el narcotráfico, entre los cuales se destacan 55,2 gramos de cocaína, distribuidos en un trozo compacto, 34 envoltorios tipo «bochitas» y un envoltorio tipo «tiza». Además, se secuestró marihuana con un peso de 8,1 gramos, dos teléfonos celulares de la marca Samsung, una balanza de precisión digital, recortes de polietileno, cerca de 100 mil pesos en efectivo, un cuchillo con restos de sustancia blanquecina, bandas elásticas, recipientes y blísteres destinados a la adulteración de sustancias, una mochila negra, una computadora portátil marca Lenovo y nueve cámaras de video.

Asimismo, se llevó a cabo un segundo allanamiento en un inmueble situado en la calle Güemes, donde, si bien no se produjeron nuevas detenciones, se secuestraron recortes de nylon, dos envoltorios con 0,5 gramos de cocaína y más de 118 mil pesos en efectivo.

Las diligencias fueron realizadas por los ayudantes fiscales especializados en delitos relacionados con drogas, Federico Paz y María José Rodríguez Catán, bajo la supervisión del jefe del Departamento Antinarcóticos Interior, Crio. Inspector Nicolás Ramón Diloff. La operación contó además con la colaboración de personal de las divisiones Microtráfico Interior y Operaciones Drogas Interior de Sáenz Peña.

El mensaje es claro: “Lucha frontal contra el narcotráfico”. Así lo expresó el gobernador de la provincia, Leandro Zdero, quien, a través del Ministerio de Seguridad, encabezado por Hugo Matkovich, y con la colaboración de la cúpula policial, continúa con la implementación de políticas públicas que siguen mostrando resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado.

Estos procedimientos ratifican el compromiso del Gobierno provincial con la seguridad de los ciudadanos y la firme voluntad de erradicar el narcotráfico de nuestra comunidad. La estrategia integral implementada, que incluye operativos de inteligencia y la estrecha cooperación interinstitucional, sigue dando frutos en la lucha contra este flagelo.