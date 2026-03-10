Causa María Luz Herrera: trasladaron a su expareja al Complejo Penitenciario II

El pasado 5 de marzo, la jueza en primera instancia Mariela Alejandra Giménez —procedente del Equipo Fiscal N° 4 de Sáenz Peña— solicitó al Servicio Penitenciario Provincial que uno de los imputados por el femicidio de María Luz Hererra, Darío Esequiel Godoy Florentín sea trasladado desde la comisaría de La Clotilde hacia la unidad carcelaria.

Darío Ezequiel Godoy Florentín (hijo).

NORTE pudo saber que luego de cinco días de la solicitud y de contar con una respuesta satisfactoria de parte de la Dirección General de Seguridad y Criminología de la provincia, finalmente este martes el imputado será trasladado desde La Clotilde hacia la unidad carcelaria de la ciudad termal.

Darío Esequiel Godoy Florentín era la pareja de María Luz Herrera. El joven está imputado por homicidio agravado por el vínculo- femicidio y en contexto de violencia de género en calidad de autor.

María Luz Herrera Leaño, desaparecida desde el 26 de septiembre de 2023. Vivía en Jujuy, y entabló un noviazgo con Darío Esequiel Godoy Florentín.

En tanto, otro de los detenidos es su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda, que enfrenta cargos como «partícipe necesario o encubridor».

Darío Ismael Godoy Ojeda , padre del principal sospechoso. El hombre está imputado, acusado de ser posible partícipe necesario en el femicidio de la joven de Jujuy.

Hasta el momento, ambos imputados permanecen detenidos en comisarías de distintas localidades del interior. Cabe destacar que, si bien al padre del presunto femicida se le había concedido la prisión domiciliaria por razones de salud, este beneficio le fue revocado tras constatarse que había incumplido las condiciones impuestas para gozar de las costumbres cotidianas.