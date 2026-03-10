La Fiscalía investiga cuentas vinculadas a la Bolsa de Comercio y aguarda informes clave

El requerimiento fue enviado hace aproximadamente dos semanas y se aguardan las correspondientes contestaciones.

La causa, que gira en torno al escándalo generado por denuncias contra la Bolsa de Comercio tanto desde el sector público como privado, provocó fuerte repercusión en distintos ámbitos provinciales ligados al manejo de recursos y al sistema financiero.

En este contexto, los informes solicitados resultan considerados muy relevantes para el avance de la investigación.

Según trascendió, la Justicia tiene bajo análisis al menos dos cuentas: una destinada al depósito de fondos y otra donde se registrarían las ganancias.

Ambas estarían vinculadas con el esquema financiero que se encuentra bajo investigación.