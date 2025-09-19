Quitilipi: Secuestraron 11 plantas de marihuana en una casa del barrio Fuerte Apache

En el marco del “Servicio de Seguridad Preventiva Motorizado – Lince”, personal de la División C.O.M demoró a un hombre que transportaba plantas de marihuana en el barrio Fuerte Apache.

Sucedió este este jueves, cerca de las 23, cuando los agentes detectaron a dos sujetos que trasladaban plantines de cannabis ocultos entre malezas de un monte de la zona. Uno de ellos logró darse a la fuga, mientras que el otro, un sujeto de 28 años fue interceptado.

En total, secuestraron 11 plantas de marihuana de entre 30 y 45 centímetros de altura. Por orden de la Fiscalía Antidrogas N° 2, fue notificado de la causa en libertad por infracción a la Ley N° 23.737. Tanto el demorado como los secuestros fueron trasladados a la Comisaría de Quitilipi para las actuaciones de rigor.