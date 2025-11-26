Castelli: esclarecen un robo en la vivienda de Darío Bacileff Ivanoff y detienen a un sospechoso con dinero, armas y una camioneta BMW

Un importante operativo policial permitió esclarecer un robo millonario ocurrido en la madrugada del 24 de noviembre en la vivienda del abogado Darío Augusto Bacileff Ivanoff, ubicada en pleno centro de Juan José Castelli. Tras dos días de investigación, la División Investigaciones Complejas Interior logró identificar a los presuntos autores, allanar domicilios y detener a uno de ellos, recuperando parte del dinero sustraído y secuestrando elementos clave para la causa.

El hecho

Según la denuncia radicada por la víctima, el robo ocurrió entre la 1 y las 4 de la madrugada del domingo, cuando desconocidos ingresaron a su domicilio de Calle España 572, tras forzar la puerta principal con una barreta. Del interior sustrajeron $5.500.000 en efectivo, distribuidos en billetes de $10.000 y $20.000, además de una bandolera de cuero con documentación personal.

El caso quedó bajo la órbita del Equipo Fiscal N.º 2, a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero, con jurisdicción de la Comisaría Primera.

La investigación: cámaras, identificación y seguimiento

Personal de Investigaciones realizó un exhaustivo relevamiento de cámaras públicas y privadas en la zona. Las imágenes permitieron distinguir una camioneta BMW negra de alta gama, con vidrios polarizados, que se detuvo frente al domicilio durante el horario del hecho. De ella descendieron dos personas que luego se retiraron rápidamente del lugar con dirección desconocida.

Mediante tareas específicas de campo, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores y determinar los domicilios donde podrían hallarse los elementos denunciados.

Allanamiento positivo y detención

Este miércoles 26, entre las 12:00 y las 14:30, se llevó adelante un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías, a cargo del juez José Luis Kerbel, en una vivienda de Calle Sargento Cabral 677, donde reside Adolfo Alberto Misetich, alias “Poroto”.

El procedimiento arrojó resultado positivo, con el secuestro de:

$4.000.000 en efectivo , en billetes de $10.000 y $20.000

Una camioneta BMW X5 , dominio IBC356

Una barreta de 35 cm , presuntamente utilizada en el hecho

Un teléfono celular POCO

Un revólver calibre .32 , con cinco cartuchos

Un pistolón calibre 28, ambos sin documentación

Las armas fueron incautadas por infracción al Artículo 189 bis del Código Penal.

Personal de Criminalística Interior documentó fotográficamente todos los elementos secuestrados.

Finalizado el procedimiento, Misetich fue detenido, examinado en Medicina Legal y posteriormente notificado de su aprehensión en la causa por robo.

Próximas medidas

Un segundo domicilio vinculado a la investigación también debía ser allanado, pero no se halló a persona alguna en el lugar. El fiscal dispuso una consigna discreta para efectivizar la medida cuando se presente algún ocupante.

La investigación continúa para determinar la responsabilidad total de los sospechosos y recuperar el resto del dinero sustraído.