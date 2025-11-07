Caso Cecilia: los mensajes de Marcela Acuña que la comprometen
En la novena audiencia -la sexta de la etapa probatoria- del juicio contra el Clan Sena por la muerte de Cecilia Strzyzoski se conocieron los mensajes de los teléfonos celulares de Marcela Acuña, Emerenciano Sena y Fabiana González, tres de los imputados en la causa.
El segundo testigo de la jornada, el oficial de Policía Sergio Esquivel, del Departamento Investigaciones Complejas, expuso la prueba obtenida del análisis de los mensajes de chat de Whatsapp, mensajes de texto, y ubicaciones de los teléfonos, entre el 2 y el 9 de junio de 2023.
En el caso de Marcela Acuña, hay numerosos mensajes con Fabiana González. En los primeros, a primeras horas de la tarde del 2 de junio, la madre del principal acusado dice: «César va a Colonia Elisa. Algo le pasó. Está rasguñado», y luego agrega: «Estoy precoupada por César», y hay unas fotos de él en el operativo de salud en Colonia Elisa en que se ven los rasguños en el cuello.