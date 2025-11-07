Caso Cecilia: «Con que ella aparezca, yo soy feliz», decía César Sena días después del crimen

En el informe de los mensajes de los teléfonos celulares de Marcela Acuña, Emerenciano Sena y Fabiana González, que expuso este viernes el oficial de la Policía del Chaco Sergio Esquivel, se conoció una llamativa conversación entre César Sena y su madre, del 7 de junio de 2023, cinco días después del crimen de Cecilia Strzyzowski, que -según la investigación fiscal- habría sido el 2 de junio.

La charla fue ya con los teléfonos nuevos de ambos imputados, que habían sido cambiados el martes 6.

Tras un intercambio de mensajes poco importantes, sobre una carga de crédito, César le envía a su madre el documento del acta de sentencia de divrocio con Cecilia, y ella le responde que es bueno que «que se sepa lo mentirosa que es Cecilia con su madre».

Luego, César le dice: «Ojalá esto sirva de algo y la encuentren, mami», y agrega que cuando Cecilia aparezca «no se tomen represalias con ella y su familia».

«Con que ella aparezca, yo soy feliz y podré dormir tranquilo; hasta entonces sólo queda rezar», expresó en el siguente mensaje.

