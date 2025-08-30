Caso «Afiliaciones Truchas»: la Justicia secuestró el teléfono de «Capi» Rodríguez

Por pedido del fiscal federal Patricio Sabadini, la Justicia ordenó la requisa del teléfono celular de Alfredo «Capi» Rodríguez, referente local del espacio de Javier Milei, en el marco de la causa por las presuntas afiliaciones irregulares en La Libertad Avanza (LLA).

El procedimiento, ordenado por la jueza federal Zunilda Niremperger y llevado a cabo por la Prefectura Naval en el domicilio particular de Rodríguez, quien habría intentado entorpecer la diligencia con distintas maniobras.

Según fuentes cercanas a la investigación, la medida judicial se tomó luego de que el dirigente de LLA proporcionara una dirección falsa durante su indagatoria del jueves. Una vez que las autoridades lograron identificar su domicilio real, personal de Prefectura se dirigió al lugar con el objetivo de secuestrar su dispositivo móvil.

La solicitud de Sabadini incluyó también un allanamiento del domicilio de Rodríguez, que finalmente fue rechazado por la jueza Niremperger.

El operativo, que no contaba con orden de allanamiento, se tornó complicado. Al ser notificado del requerimiento, Rodríguez se habría negado a entregar el teléfono, alegando que primero debía consultar a su abogado. En un momento, los oficiales, que deberían haber procedido al secuestro directo del celular, le permitieron ingresar a su departamento. Minutos después, el dirigente bajó con un teléfono celular, pero existen dudas sobre si se trataba del dispositivo buscado, o si había borrado información relevante.

Otro momento de cierta tensión se dio cuando los efectivos de Prefectura, cumpliendo con la orden judicial, le solicitaron el código de acceso al teléfono. La respuesta de «Capi» Rodríguez fue que no lo recordaba. Esa respuesta es considerada como un gesto de burla desde la Fiscalía.