Detienen a una joven con cocaína y dinero en Villa Prosperidad

Personal de la División Operaciones Metropolitana – Consumos Problemáticos detuvo este viernes a Nahira Magali Pavona Espíndola, de 19 años, en el barrio Villa Prosperidad, Resistencia, tras hallar sustancias estupefacientes en su poder.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13:00 horas en Pasaje Nicolás Patrón N° 1100, cuando efectivos de la Cuerpo Operaciones Motorizada (COM) realizaban recorridas preventivas. La joven llevaba consigo una mochila rosada, en cuyo interior los policías encontraron:

Cinco envoltorios de polietileno con 35 gramos de cocaína .

Siete teléfonos celulares de distintas marcas.

$20.320 en efectivo .

Un recipiente de plástico.

Tras realizar la prueba de campo y confirmar la sustancia, se comunicaron con la Fiscalía Antidrogas N° 2, a cargo de la Dra. Ana Mariángeles Benítez, que dispuso el formal secuestro de la droga, el dinero, los teléfonos y la mochila, y la notificación de aprehensión de la joven por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

El operativo estuvo a cargo del Oficial Ayudante de Policía Alexis Braian Acosta, con intervención del Sargento Ayudante Matías Garcías.