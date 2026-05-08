“Buscá la forma de ayudarme”: el desesperado pedido de Graciela antes de ser asesinada

El femicidio de Graciela Mabel López sigue causando conmoción en Chaco y, con el avance de la investigación, comenzaron a conocerse los desesperados mensajes que envió antes de ser asesinada. Su familia también reveló el calvario de violencia, aislamiento y maltratos que habría sufrido durante años.

El caso de Graciela Mabel López continúa estremeciendo a la comunidad chaqueña tras conocerse los últimos mensajes que la mujer envió a su madre en medio de una situación desesperante.

Según trascendió en la investigación, la víctima logró comunicarse minutos antes de ser asesinada presuntamente por Luciano Alberto Etudie, cabo de la Comisaría Cuarta. “Buscá la forma de ayudarme” y “Llamen a la Policía, estoy amenazada”, fueron algunas de las frases que alcanzó a enviar mientras intentaba salvar su vida.

Del otro lado del teléfono, su madre intentaba asistirla como podía y le pidió que compartiera la ubicación en tiempo real para poder encontrarla. Gracias a esos datos, efectivos policiales llegaron hasta el paraje Las Tres Bocas, donde se desarrollaba una tensa negociación para rescatar a Graciela y a su hijo de 5 años. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, el acusado terminó asesinando a la mujer delante de los propios agentes, en una escena que dejó una profunda conmoción.

Con el paso de las horas, familiares de Graciela comenzaron a relatar el infierno que aseguran que la víctima atravesaba desde hacía tiempo. “Le pegaba con el cinto, la encerraba y la aislaba de toda la familia”, expresaron entre lágrimas sus seres queridos, quienes sostienen que la mujer vivía bajo amenazas y situaciones constantes de violencia. El niño logró ser rescatado con vida, mientras la causa avanza bajo la carátula de femicidio y la familia exige justicia por la brutal muerte de la joven madre.