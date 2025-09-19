Destacado Asi ocurrió el accidente en el puente Chaco Corrientes Asi lo captaron las imagenes de las cámaras del puente Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Primero Chaco (@primerochaco) Asi relataba lo sucedido uno de los protagonistas https://www.instagram.com/reel/DOzLFifCN28/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== Navegación de entradas Previous: Capitán Solari refuerza la salud comunitaria con un nuevo programa de atención primaria Más Noticias Destacado Múltiple choque del puente: parte acutalizado de heridos Destacado El Gobernador Zdero Anunció Eximición A Las Iglesias Provinciales Que Adeudan Balances, En El Marco Del Día De Los Pastores Destacado Eduardo Aguilar y Claudia Panzardi: “El Chaco necesita una alternativa que defienda a la provincia sin jefes nacionales ni provinciales”