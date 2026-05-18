La Escondida garantizará el traslado de estudiantes de Radiología hacia Presidencia de La Plaza

El intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, anunció la firma de un convenio destinado a garantizar el traslado de estudiantes que cursan la Tecnicatura en Radiología en Presidencia de La Plaza.

El acuerdo fue rubricado junto a representantes de padres de alumnos y busca facilitar el acceso a la educación superior para jóvenes de la localidad.

Apoyo a la continuidad educativa

Desde el municipio destacaron que la medida apunta a acompañar el esfuerzo de quienes deben trasladarse diariamente para continuar sus estudios.

“Sabemos el esfuerzo y el compromiso que implica continuar una carrera, por eso seguimos impulsando acciones concretas que generen más oportunidades para nuestros jóvenes”, expresó Caballero.

El jefe comunal remarcó además que el acceso al transporte resulta fundamental para garantizar la permanencia de los estudiantes en las carreras terciarias y técnicas.

“La educación cada vez más cerca”

La iniciativa beneficiará particularmente a alumnos de la carrera de Radiología, quienes deberán viajar hacia Presidencia de La Plaza para cursar sus estudios.

“Vamos a seguir trabajando para que la educación esté cada vez más cerca de los vecinos de nuestra ciudad jardín”, sostuvo el intendente.

La medida se enmarca en una serie de acciones impulsadas por el municipio orientadas al acompañamiento educativo y al fortalecimiento de oportunidades de formación profesional para jóvenes de la región.