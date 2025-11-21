Capacitan a familias de Colonia Popular en técnicas de huerta para fortalecer la producción local
La Municipalidad de Colonia Popular realizó este miércoles una nueva jornada de capacitación sobre Huertas Familiares, con una amplia participación de vecinos interesados en mejorar sus prácticas de cultivo y promover la producción sustentable en sus hogares.
La actividad tuvo lugar en el SUM municipal y contó con el acompañamiento de la presidenta del Concejo, Dra. Estela Medina; la ingeniera Luciana Gauna, del Área de Producción y Fiscalización Agrícola; y Luis Barrio, delegado regional del Ministerio de Producción.
Durante la capacitación se abordaron contenidos esenciales para el diseño y manejo de una huerta familiar, entre ellos:
-
Planificación y organización del cultivo.
-
Elección adecuada del terreno, acceso al agua y horas de sol.
-
Herramientas básicas para la huerta.
-
Qué sembrar según la estación del año.
-
Importancia del cerco vivo y evitar terrenos bajos.
-
Uso de aboneras y producción de abono orgánico.
-
Técnicas de siembra y épocas de trasplante.
Los especialistas remarcaron que la calidad del suelo y las condiciones climáticas son factores determinantes para el desarrollo de los cultivos. Además, recomendaron cosechar y consumir los alimentos en el momento, para mantener su sabor, aroma y valor nutricional.
Desde el municipio agradecieron la participación de todas las familias y destacaron la importancia de estos espacios de formación, que fortalecen la producción local y fomentan el aprendizaje comunitario.