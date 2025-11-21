Capacitan a familias de Colonia Popular en técnicas de huerta para fortalecer la producción local

586424164_122252468306167730_6095191208356674634_n

La Municipalidad de Colonia Popular realizó este miércoles una nueva jornada de capacitación sobre Huertas Familiares, con una amplia participación de vecinos interesados en mejorar sus prácticas de cultivo y promover la producción sustentable en sus hogares.

La actividad tuvo lugar en el SUM municipal y contó con el acompañamiento de la presidenta del Concejo, Dra. Estela Medina; la ingeniera Luciana Gauna, del Área de Producción y Fiscalización Agrícola; y Luis Barrio, delegado regional del Ministerio de Producción.

Durante la capacitación se abordaron contenidos esenciales para el diseño y manejo de una huerta familiar, entre ellos:

  • Planificación y organización del cultivo.

  • Elección adecuada del terreno, acceso al agua y horas de sol.

  • Herramientas básicas para la huerta.

  • Qué sembrar según la estación del año.

  • Importancia del cerco vivo y evitar terrenos bajos.

  • Uso de aboneras y producción de abono orgánico.

  • Técnicas de siembra y épocas de trasplante.

Los especialistas remarcaron que la calidad del suelo y las condiciones climáticas son factores determinantes para el desarrollo de los cultivos. Además, recomendaron cosechar y consumir los alimentos en el momento, para mantener su sabor, aroma y valor nutricional.

Desde el municipio agradecieron la participación de todas las familias y destacaron la importancia de estos espacios de formación, que fortalecen la producción local y fomentan el aprendizaje comunitario.

