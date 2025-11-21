La víctima tenía un arma y hay un detenido por el asesinato en Napenay

3a844d8f-8db7-4e2f-8a88-2687f9044227

La Policía del Chaco llevó adelante este viernes un importante operativo en el marco de la investigación por el homicidio de Facundo Gorzelowsky, de 31 años, cuyo cuerpo había sido hallado días atrás en la zona rural de Napenay.

El procedimiento se inició a las 15:45 en un campo propiedad de Luis Skiva, ubicado en el Lote 27, lindante al lugar donde fue encontrada la víctima. El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña y solicitado por la División Investigaciones de la misma ciudad, bajo supervisión del Ayudante Fiscal Emmanuel Kusznirz.

Personal de la Comisaría de Napenay, a cargo de la Oficial Principal Silvina Araya Díaz, coordinó la seguridad perimetral y la asistencia operativa.

Las tareas se desarrollan en continuidad con las diligencias judiciales para esclarecer el asesinato y avanzar en la recolección de pruebas vinculadas al hecho.

El fiscal en turno, Marcelo Soto, dispuso la intervención de la División Criminalística y Medicina Legal, así como el traslado del cuerpo a la morgue judicial del hospital «4 de Junio».

En el marco de las primeras diligencias, la Policía procedió a la detención de un hombre identificado como M.J., mayor de edad, quien según manifestaciones de familiares mantenía conflictos previos con la víctima.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-11-21 at 11.53.14

Operativo Gaúcho Narco: Gendarmería decomisó más de 9 toneladas de droga en Misiones

CHACO-VIBRA-1-1

Todo listo para el arranque del Festival Chaco Vibra: tres noches de música, danza y encuentro popular

427631w790h477c.jpg

El fin de semana extralargo se inicia con alerta por tormentas y leve descenso de temperatura

Te pueden interesar

586424164_122252468306167730_6095191208356674634_n

Capacitan a familias de Colonia Popular en técnicas de huerta para fortalecer la producción local

3a844d8f-8db7-4e2f-8a88-2687f9044227

La víctima tenía un arma y hay un detenido por el asesinato en Napenay

UNNNE_-FACHADA_-RECTORADO3-1024x682

La UNNE ingresó al ranking mundial QS de Sostenibilidad, con buena puntuación en gobernanza y educación ambiental

WhatsApp Image 2025-11-21 at 11.53.14

Operativo Gaúcho Narco: Gendarmería decomisó más de 9 toneladas de droga en Misiones

WhatsApp Image 2025-11-21 at 11.10.28

Sin incidentes, retiraron a personas asentadas al borde de la laguna Avalos