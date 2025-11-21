La víctima tenía un arma y hay un detenido por el asesinato en Napenay

La Policía del Chaco llevó adelante este viernes un importante operativo en el marco de la investigación por el homicidio de Facundo Gorzelowsky, de 31 años, cuyo cuerpo había sido hallado días atrás en la zona rural de Napenay.

El procedimiento se inició a las 15:45 en un campo propiedad de Luis Skiva, ubicado en el Lote 27, lindante al lugar donde fue encontrada la víctima. El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña y solicitado por la División Investigaciones de la misma ciudad, bajo supervisión del Ayudante Fiscal Emmanuel Kusznirz.

Personal de la Comisaría de Napenay, a cargo de la Oficial Principal Silvina Araya Díaz, coordinó la seguridad perimetral y la asistencia operativa.

Las tareas se desarrollan en continuidad con las diligencias judiciales para esclarecer el asesinato y avanzar en la recolección de pruebas vinculadas al hecho.

El fiscal en turno, Marcelo Soto, dispuso la intervención de la División Criminalística y Medicina Legal, así como el traslado del cuerpo a la morgue judicial del hospital «4 de Junio».

En el marco de las primeras diligencias, la Policía procedió a la detención de un hombre identificado como M.J., mayor de edad, quien según manifestaciones de familiares mantenía conflictos previos con la víctima.