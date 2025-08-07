Calígula abre la programación de agosto del Teatro Oficial Juan de Vera

180779w850h567c.jpg (1)

Desde las 21.30 de este viernes, se abrirá el telón del Teatro Oficial Juan de Vera para dar paso a la obra escrita por Pepe Cibrian, con gran elenco y puesta en escena. Las entradas, desde 15 mil pesos, se pueden adquirir en weepas.ar

La compañía de Cibrián también realizará audiciones en la ciudad este sábado 9 y domingo 10 de agosto «Drácula Resurrección», nueva obra que tendrá su estreno en 2026

CALÍGULA

Calígula estrenó su versión original con libro de Pepe Cibrián Campoy y música de Martin Bianchedi en 1983, en los teatros de San Telmo, protagonizada por Cesar Pierri.

Hoy, 42 años después y en una versión totalmente remozada, se vuelve a estrenar tal cual fuese estrenada por sus autores originales. Cuenta la historia del poder absoluto y autocrático encarnado en el personaje de Calígula. Habla sobre la locura, la miseria del pueblo, corrupción, intolerancia y opresión, sobre la búsqueda de lo imposible.

Muestra la relación entre dos hermanos, Calígula y Drusila, que detentan la autoridad máxima sobre un pueblo y un imperio doblegado por el miedo. Y como dice el protagonista de la historia al final de la obra «existo y existiré por los siglos de los siglos».

Calígula.

ENTRADAS

Las entradas pueden adquirirse de manera online mediante la plataforma weepas.ar con tarjetas de débito y crédito, o transferencias mediante códigos QR desde billeteras virtuales en el siguiente enlace: https://weepas.ar/detalle-evento/CALIGULA y en la boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados, de 9 a 13, y de 17 a 21.

Además, quienes cuenten con tarjetas de crédito VISA del BanCo, podrán adquirir sus entradas con un 20% de descuento, con tope de reintegro de $20.000, y la posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés.

AUDICIONES PARA DRÁCULA RESURRECCIÓN

El nuevo musical que alista Pepe Cibrián, «Drácula Resurrección» en co producción con Circo Rodas, ya confirmó su estreno para abril de 2026. La obra lleva música de Pablo Flores Torres y coreografías por Hernán Piquín.

A los fines de sumar intérpretes para la obra, la compañía de Cibrián realizará audiciones en Corrientes, los días sábado 9 de 11.30 a 15.30, y domingo 10 de agosto de 14 a 19, en el Teatro Juan de Vera.

Las audiciones están dirigidas a bailarinas y bailarines que canten y actúen, entre 18 y 50 años. Las personas interesadas pueden enviar su material a dracularesurreccionok@gmail.com

Se recomienda asistir con ropa cómoda, con CV y fotos de cara y cuerpo.

