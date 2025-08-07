Últimos Dos Zonales Del Programa “Chaco Juega” Este Fin De Semana En Pompeya Y Bermejito

WhatsApp Image 2025-08-07 at 18.26.01

Este sábado 9 y domingo 10 de agosto se llevarán a cabo los últimos dos encuentros zonales del programa deportivo “Chaco Juega”, en las localidades de Misión Nueva Pompeya y Villa Río Bermejito, respectivamente. Ambas jornadas iniciarán con actos de apertura a las 8:30 Hs.

Sábado 9 – Misión Nueva Pompeya:

El acto de apertura se realizará en el playón municipal. Participarán delegaciones de Fuerte Esperanza, El Sauzalito, Comandancia Frías, Wichi, y la localidad anfitriona Misión Nueva Pompeya.

Domingo 10 – Villa Río Bermejito:

El evento se desarrollará en el polideportivo municipal, con la participación de jóvenes deportistas de Tres Isletas, El Espinillo, Juan José Castelli, Miraflores y Villa Río Bermejito.

El programa “Chaco Juega” incluye competencias en disciplinas como básquet 3×3, handball, hockey, vóley, beach vóley, fútbol, ajedrez, entre otras. Los equipos y atletas que resulten ganadores en estos zonales accederán a la gran final provincial, que definirá a los campeones de esta edición.
Este programa busca fortalecer el deporte como herramienta de inclusión, integración y desarrollo, llevando actividades a cada rincón del territorio chaqueño.

