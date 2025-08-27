Brutal ataque: le clavó una púa «tumbera» en la cabeza

En la mañana de este miércoles, una mujer de 32 años ingresó al Hospital “Félix Anselmo Pértile” de General San Martín con una herida provocada por un arma blanca en la región frontal izquierda del cuero cabelludo.

De acuerdo con el informe médico firmado por el doctor Danilo Hassan, la paciente presentaba un hierro, aparentemente de seis milímetros, incrustado en la cabeza. Al momento de su ingreso se encontraba lúcida, con un nivel de conciencia Glasgow de 15/15, presión arterial 120/70 y frecuencia cardíaca de 80. No registraba aliento alcohólico y mostraba buena insuficiencia cardiorrespiratoria.

Por la complejidad del caso, la mujer fue derivada en ambulancia al Hospital Perrando de Resistencia para la realización de una tomografía y la extracción del objeto. Viajó acompañada por su esposo, mientras que el traslado fue realizado en la unidad sanitaria interna Nº 6903, con personal médico y de enfermería a cargo.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría local, bajo la supervisión de la subcomisaria Lourdes Alonzo, así como un perito del Poder Judicial, Cristian Bravo.

Las autoridades informaron que se continuará ampliando la investigación para determinar las circunstancias en que la víctima sufrió la lesión.