Piedrazos y tensión en la caravana de Milei: evacuaron de urgencia a la comitiva

Momentos de alta tensión se vivieron este miércoles, en Lomas de Zamora, cuando la caravana que encabezaba el presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina y candidatos de La Libertad Avanza (LLA), fue atacada con piedras al llegar a la plaza central del distrito, en el marco de la campaña electoral de la Provincia de Buenos Aires.

La camioneta en la que se trasladaba la comitiva debió acelerar y salir de la zona escoltada por fuerzas de seguridad. La Policía informó la detención de dos personas por el ataque.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló de un hecho de violencia política y responsabilizó al kirchnerismo: «Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro (…) atacaron con piedras la caravana del Presidente. No hay heridos. Kirchnerismo nunca más».

En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró en X: «El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo acompañaban».

Además, desde LLA, a través de un comunicado, ratificaron su postura de confrontación: «No nos van a frenar. Tiren todas las piedras que quieran. En un año y medio hemos bajado la pobreza del 52% al 31%. Por eso están nerviosos: porque el sistema que ellos armaron se terminó».

La visita de Milei a Lomas de Zamora ocurrió en medio de la polémica por los audios del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en el Gobierno.

Se trató de la segunda actividad del Presidente en la Tercera Sección Electoral este año, tras su paso por La Matanza al inicio de la campaña bonaerense.

La estrategia del oficialismo apunta a potenciar a sus candidatos locales y consolidar el lema «Kirchnerismo Nunca Más» en el conurbano sur.

Según fuentes oficiales, Milei continuará con actos proselitistas en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires hasta el cierre de campaña, previsto en Moreno, distrito clave por su peso electoral.