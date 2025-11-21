Boom exportador en la provincia con una suba de 91 % en un año

El mes de octubre dejó cifras auspiciosas para las ventas al exterior: el Chaco registró exportaciones por USD 54,1 millones, un salto interanual de 91,1%, el mayor incremento relativo de los últimos quince meses. La cifra no es menor. Representa un repunte sostenido de la producción local y una mejora en los precios promedio, que alcanzaron los USD 397 por tonelada, el nivel más alto en casi dos años.

El informe de coyuntura elaborado por la consultora Politikon Chaco revela un desempeño que supera ampliamente las expectativas y consolida un año excepcional. En términos físicos, las exportaciones del mes alcanzaron 136.290 toneladas, lo que supone un crecimiento de 65,3% respecto al mismo mes del año pasado. La mejora, tanto en valor como en volumen, confirma una tendencia de recuperación que se venía insinuando desde mediados del ciclo productivo.

PRODUCCIÓN PRIMARIA

El perfil exportador chaqueño continúa mostrando una fuerte concentración en el sector primario. En octubre, el 82,8% de todo lo exportado correspondió a productos primarios, que sumaron USD 44,8 millones, creciendo un notable 111,3% interanual.

El segundo renglón en importancia fueron las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que representaron un 16,5% del total, con USD 8,9 millones y un avance del 32,4% respecto al año anterior.

Las manufacturas industriales, históricamente marginales en la estructura exportadora chaqueña, apenas aportaron el 0,6%, con USD 0,4 millones, mostrando una variación casi nula (+0,2%).

Este comportamiento reafirma un rasgo estructural: el progreso e impacto de las exportaciones chaqueñas continúan atados al desempeño de la producción primaria y a la capacidad del sector agrícola para sostener volúmenes crecientes.

El acumulado enero–octubre de 2025 alcanza USD 424,6 millones, cifra que representa un crecimiento del 20,7% respecto al mismo período del año anterior y coloca al 2025 como el segundo mejor año de los últimos doce en materia exportadora.

En cantidad de mercaderías enviadas al exterior, el acumulado alcanza 1,2 millones de toneladas, también con un crecimiento de 20% interanual. Esta consistencia tanto en valor como en volumen refleja que el crecimiento no se deriva únicamente de precios internacionales favorables, sino también de una mejora real en la producción provincial.

En el análisis por rubros, los productos primarios vuelven a liderar con un incremento de 21,7% en dólares y 20,6% en volumen. Las manufacturas agropecuarias también muestran un avance sólido: +17,8% en dólares y +6,8% en cantidades.

Las manufacturas industriales, en cambio, retroceden 15,3% en valor, aunque crecen 12,2% en volumen, un dato que refleja mayores cantidades exportadas pero con precios más bajos o productos de menor valor agregado.

MIRADA REGIONAL

La comparación regional muestra el peso que la provincia viene ganando dentro del NEA. Con USD 424,6 millones exportados, el Chaco se ubica como segunda provincia más exportadora de la región.

Más notable aún es lo que ocurre al medir por volumen físico: el Chaco lidera cómodamente, con 1.249.098 toneladas, lo que representa más de 51% de todo lo exportado por el NEA.