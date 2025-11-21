El fin de semana extralargo se inicia con alerta por tormentas y leve descenso de temperatura

427631w790h477c.jpg

El primer día del fin de semana extralargo comienza con un leve descenso de temperatura y un alerta amarilla por tormentas para la zona norte y noroeste del Chaco. Además para Resistencia el SMN anticipa posibles tormentas por la mañana y probables chaparrones por la tarde.

El organismo nacional anticipa para hoy una máxima de 29 grados y una mínima de 17 grados con cielo mayormente nublado en la capital chaqueña.

Para el sábado se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 17 grados, con cielo parcialmente nublado a algo nublado.

El domingo el SMN anticipa 28 grados de máxima y una mínima de 16 grados con cielo parcialmente nublado a algo nublado.

ALERTA AMARILLA

El SMN emitió un alerta nivel amarillo por tormentas para las zonas de Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O»Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo.

