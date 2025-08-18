River despachó a Godoy Cruz a puro gol y manda en soledad

image

River le ganó por 4 a 2 a Godoy Cruz en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol y se convirtió en el único líder del Grupo «B» con 11 puntos, a dos de Lanús, su escolta.

Con dos dobletes de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi, River sufrió más de la cuenta ante un Godoy Cruz que supo responder de igual a igual con dos tantos de Agustín Auzmendi. Muy rápido en el partido, River se puso en ventaja con un golazo de Sebastián Driussi desde afuera del área.

No obstante, a los nueve minutos, y tras un desborde de Santino Andino, Godoy Cruz empató rápido el partido gracias al toque de Agustín Auzmendi, casi abajo del arco que no pudo contener con los pies Jeremías Ledesma. Otra serie de rebotes en el área, una tras una atajada de Petroli, le permitió a Giuliano Galoppo definir con comodidad y poner el 2 a 1 con sutileza para un local que no estaba bien en el partido.

Auzmendi empató de nuevo muy pronto, después de una infracción a Facundo Altamira dentro del área por parte de Lautaro Rivero, que el delantero pudo cambiar por gol para un 2 a 2. Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo, Galoppo se elevó tras un tiro de esquina de Juan Fernando Quintero y selló de cabeza la ventaja antes del descanso por 3 a 2 para el «Millonario».

En el inicio del segundo tiempo, River estiró la ventaja nuevamente por intermedio de Sebastián Driussi.

Síntesis

River Plate

Jeremías Ledesma

Fabricio Bustos

Juan Portillo

Lautaro Rivero

Milton Casco

Kevin Castaño

Giuliano Galoppo

Juan Fernando Quintero

Ignacio Fernández

Bautista Dadín

Sebastián Driussi.

DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz

Franco Petroli

Lucas Arce

Mateo Mendoza

Juan Escobar

Juan Morán

Santino Andino

Nicolás Fernández

Vicente Poggi

Gonzalo Abrego

Facundo Altamira

Agustín Auzmendi.

DT: Walter Ribonetto.

Goles en el primer tiempo: 3m Sebastián Driussi (R); 9m y 23m Agustín Auzmendi (GC); 19m y 50m Giuliano Galoppo (R).

Goles en el segundo tiempo: 4m Sebastián Driussi (R).

Cambios en el primer tiempo: 36m Marcos Acuña por Bustos (R).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Matías Galarza Fonda por Quintero (R); Gustavo Fernández por N. Fernández (GC); 13m Maximiliano González por Poggi (GC); Walter Montoya por Abrego (GC); 18m Juan Cruz Meza por I. Fernández (R); 24m Misael Sosa por Altamira (GC); 25m Miguel Borja por Driussi (R); Gonzalo Martínez por Dadín (R); 35m Daniel Barrea por Auzmendi (GC).

Árbitro: Sebastian Zunino

Estadio: El Monumental.

