Boca goleó a Newell´s, se subió a la cima del Torneo Clausura y puso en jaque el ciclo de Fabbiani

El Xeneizo no tuvo piedad y le dio un golpe de nocaut a la Lepra, que venía a los tumbos y sufrió un resultado estrepitoso en La Bombonera. Milton Giménez por duplicado, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco firmaron los goles del 5-0 que lo dejó primero en el Grupo A.

Boca se recuperó de una seguidilla adversa con una apabullante goleada 5-0 contra Newell´s. En una Bombonera que festejó y vibró al compás del equipo, dirigido por Claudio Úbeda ante la ausencia de Miguel Ángel Russo por su situación de salud, el Xeneize volvió a ganar tras tres partidos y quedó puntero del Grupo A del Torneo Clausura. Milton Giménez por duplicado, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco firmaron los goles.

