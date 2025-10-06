Pre – Federal/ Primera: Cultural volvió al triunfo en casa

Por la octava fecha de la zona «A», el elenco sylvinense venció como local a Social Las Breñas 94 a 75. Gaston Araujo fue el goleador del partido con 34 puntos, secundado por Lautaro Ayala con 20, por su parte en el equipo breñense Antonino Forte aportó 22 puntos.

EL JUEGO

El primer cuarto fue parejo con un leve dominio del conjunto visitante producto del buen trabajo de Forte como así también de Reynoso; en Cultural en esa primera parte destacar el trabajo de Elián López y de Gastón Araujo. A partir del segundo cuarto los sylvinenses ajustaron en la marca fueron más efectivo pudieron correr la cancha, y a partir de ahí fueron tomando una diferencia de 12, 15 puntos que al adversario le fue difícil poder remontar. Al cabo de los primeros 20 minutos cultural se imponía por 50 a 35

En la etapa complementaria los sylvinense siguieron ampliando en el marcador producto de las buenas tareas de Lautaro Arold, Aldo Stacul como así también de Gastón Araujo y de Lautaro Ayala, en el conjunto visitante continuaba teniendo un buen desarrollo Hugo Reynoso.

En el cuarto final lo encontró a Cultural con una firmeza tanto en defensa como en ataque que lo iba a llevar a quedarse con el juego, volver al triunfo luego del traspié tenido la semana pasada en Resistencia y mantenerse como líder de la zona «A».

El próximo viernes choque de líderes en Santa Sylvina, Centro Cultural va a estar recibiendo la visita de Regatas Resistencia.

AGRADECIMIENTO

Desde Cultural de Santa Sylvina se hace extensivo el agradecimiento permanente a la Municipalidad de Santa Sylvina, a su intendente Susana Maggio, al Gobierno Provincial (Instituto del Deporte, Ministerio de Infraestructura, Lotería Chaqueña) y a todos los colaboradores privados y particulares, por hacer que entre todos la institución sylvinense pueda cumplir en gran manera con los compromisos deportivos que tiene la institución deportiva.

SÍNTESIS

CULTURAL (94): L. Ayala 20, E López 5, G. Araujo 34, A. Stacul 9, L. Arold 10 FI. N. Ayala 7, M Sosa 1, L. Torres 1. Dt Enzo Ramírez.

SOCIAL (75): M. Casares 4, G. Lencina 6, H. Reinoso 18, J. C. Diaz 2 y A. Forte 22. (F.I.) I. Yañuk 8, I. Kucharuk 5 (X), S. Ledesma 8, B. Sova 4, G. Pikaluk 0, O. Nazetta 0, G. Mansilla 0. Dt. Miguel Pikaluk

ÁRBITROS: Sebastian Vasallo y Cristian Pogonza.

COMISIONADO TÉCNICO: Gonzalo Duránd

Estadio: Norberto «Coco» Viñetta del Centro Cultural Santa Sylvina