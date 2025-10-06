Deporte, integración y valores: Laguna Blanca vivió una jornada a puro fútbol y vóley

558921172_1340980854056723_5349460334724971063_n

Este domingo se desarrolló una intensa jornada deportiva que reunió a niños, niñas, adolescentes y adultos en un campeonato mixto de fútbol infantil y encuentros de vóley femenino, con la participación de equipos de Lapachito, Makallé, Margarita Belén y Laguna Blanca.

El evento formó parte del trabajo permanente que se realiza desde el municipio y las áreas de Deportes y Acción Comunitaria para fomentar la inclusión, la convivencia y la vida saludable a través de la actividad física.

En el polideportivo local se disputaron los partidos de vóley en la categoría damas, mientras que en distintos puntos de la localidad se llevaron adelante los encuentros de fútbol infantil. Las competencias se desarrollaron en un clima de alegría, compañerismo y espíritu deportivo, con la presencia de familias que acompañaron y alentaron a los más jóvenes.

“A diario, y durante todo el año, trabajamos con niños, niñas, adolescentes y adultos para incluir y contener desde el deporte, promoviendo hábitos saludables y alejándolos de los consumos problemáticos y de los riesgos de la calle”, expresó Claudia Panzardi, destacando el compromiso de los equipos municipales y de todos los que hacen posible estas actividades.

El encuentro concluyó con un agradecimiento especial a los participantes y colaboradores, reafirmando el compromiso de Laguna Blanca con el deporte como herramienta de formación, inclusión y bienestar social.

             

