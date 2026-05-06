Día provincial de los emprendedores: se presentó la plataforma “Multitienda Chaco” y más beneficios para potenciar ventas

El gobernador Leandro Zdero encabezó este miércoles la jornada “Chaco Emprende”, donde presentó un conjunto de herramientas estratégicas destinadas a impulsar el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad del ecosistema emprendedor en la provincia.

La actividad, realizada en el marco del Día de los Emprendedores chaqueños (2 de mayo), contó con la participación de la directora nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Economía de la Nación, Rosalía Fucello, junto a autoridades provinciales. Durante el evento se presentó también oficialmente la plataforma “Multitienda Chaco”, un ecosistema digital orientado a potenciar la visibilidad de los productores locales, eliminar barreras geográficas y facilitar la conexión entre la oferta chaqueña y consumidores de todo el país. “Estamos facilitando herramientas para que ningún sueño se sienta solo y cada emprendedor pueda materializar sus proyectos”, expresó Zdero.

Beneficios financieros y acompañamiento

En articulación con el Nuevo Banco del Chaco, su presidente Livio Gutiérrez, anunció medidas especiales para fortalecer la comercialización durante la Bienal Internacional de las Esculturas. Entre ellas se destacan:

-Apertura de cajas de ahorro sin costo para acreditar ventas

-Adhesión gratuita al sistema Unicobros

-Implementación de pagos con QR sin cargo

-Promoción de hasta 3 cuotas sin interés

-Capacitaciones en medios de pago.

Asimismo, el mandatario ratificó la continuidad de líneas de financiamiento como “Más Campo”, y “Más Emprendimientos”, con montos de hasta 4 millones a tasa fija.

Zdero destacó además que, en lo que va de su gestión, se otorgaron 1100 créditos a emprendedores, superando los 800 entregados en el período anterior.

Por su parte, Fucello valoró el compromiso del Gobierno provincial y remarcó el acompañamiento de Nación a través de programas como “Capacitar” y “Creando capacidades locales”, que ya alcanzaron a más de 2000 emprendedores. También mencionó iniciativas como el concurso “Emprendimiento Argentino” y herramientas de diagnóstico para fortalecer proyectos productivos.

Multitienda y proyección productiva

El ministro de Producción, Oscar Dudik, subrayó la importancia de “Multitienda Chaco” como una herramienta clave no solo para emprendedores, sino también para sectores agrícolas, forestales y ganaderos.

“La plataforma permitirá ampliar los canales de comercialización, fortalecer la presencia digital y posicionar la marca Chaco en el mercado nacional”, señaló.

En tanto, el subsecretario de Emprendedurismo Urbano, Federico Budiño, destacó el rol de la Bienal de las Esculturas como vidriera internacional para los productos locales.

“Cuando el Estado y los emprendedores trabajan juntos, el talento se transforma en oportunidades concretas”, concluyó.