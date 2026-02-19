Barrio Güiraldes: más de 300 vecinos fueron atendidos durante el Operativo de Abordaje Territorial

Este jueves, el subsecretario de Salud, Marcelo Ojeda, acompañó el nuevo operativo de Abordaje Territorial llevado adelante por el Ministerio de Salud en una barrio que también celebra sus 46 años de historia: el barrio Güiraldes, de Resistencia. La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno provincial para acercar servicios sanitarios a la comunidad y fortalecer la atención primaria.

Durante la jornada, equipos de profesionales médicos y odontólogos brindaron controles y atenciones destinadas principalmente a niños y adolescentes, con el objetivo de que puedan iniciar el año lectivo en las mejores condiciones de salud. El operativo se realizó de manera articulada con distintas áreas del Gobierno provincial y con la colaboración del municipio de Resistencia.

Ojeda destacó la gran participación de vecinos y valoró el trabajo conjunto de los equipos sanitarios. Según explicó, desde las primeras horas de la mañana ya se habían acercado cerca de 300 personas para recibir atención, cifra que refleja la importancia de acercar este tipo de dispositivos a los barrios.

Además, el funcionario remarcó que estos operativos no se realizan de manera aislada, sino que forman parte de un trabajo coordinado que se desarrolla en distintos puntos de la provincia, en simultáneo con otras actividades sanitarias. En ese sentido, subrayó la importancia de descentralizar los servicios de salud y llevarlos directamente a los lugares donde vive la gente. El subsecretario también resaltó el compromiso de los profesionales de la salud pública que participan de estas jornadas, así como la colaboración de diferentes áreas del Estado que se suman para garantizar la atención a los vecinos.

Finalmente, Ojeda agradeció la paciencia y la participación de la comunidad, y destacó el rol de los medios de comunicación en la difusión de estas acciones que buscan mejorar el acceso a la salud en toda la provincia.