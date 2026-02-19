Avanzan obras de desagüe pluvial sobre calle 9 de Julio en Pampa del Infierno

La Municipalidad de Pampa del Infierno informó que continúan los trabajos destinados a mejorar el sistema de desagüe urbano en distintos sectores de la localidad.

En esta oportunidad, las tareas se concentran sobre calle 9 de Julio, donde se ejecutan intervenciones orientadas a optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y fortalecer la infraestructura pluvial existente.

Desde el área correspondiente señalaron que estas acciones permitirán mejorar las condiciones del sector, reduciendo posibles anegamientos y favoreciendo la circulación en días de precipitaciones.

Asimismo, se solicitó a los vecinos y conductores circular con precaución mientras se desarrollan los trabajos, a fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad en la zona intervenida.