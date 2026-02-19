Gremios docentes del Chaco rechazan la pauta salarial oficial y convocan a una movilización

Gremios docentes del Chaco cuestionaron el anuncio salarial realizado por el Gobierno provincial y lo calificaron como insuficiente.

Según expresaron en un documento conjunto, la propuesta —un 3% en febrero y 2% en abril— fue definida «de manera unilateral y sin convocatoria previa» a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.

Desde el sector sostuvieron que el incremento «no compensa la pérdida del poder adquisitivo registrada durante el último año» y advierten que «consolida un escenario de conflicto de cara al inicio del ciclo lectivo».

Además, señalaron que la «recomposición resulta inferior a la evolución de tarifas y servicios básicos, lo que agrava la situación económica de docentes activos y jubilados».

Por otro lado, los gremios plantearon cuestionamientos al funcionamiento de la obra social provincial InSSSeP y al estado de los establecimientos educativos, al considerar que persisten problemas edilicios a pocos días del comienzo de clases.

En ese contexto, las entidades sindicales ratificaron una convocatoria para este viernes, a las 9, frente al Insssep, y una marcha hacia el Superior Tribunal de Justicia y Casa de Gobierno.