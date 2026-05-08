Confirman el llamado a licitación para la reparación de la Ruta Nacional 89

La reparación de la Ruta Nacional Nº 89, en el tramo que une General Pinedo con Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero, fue oficialmente autorizada para su proceso licitatorio, según confirmaron desde Vialidad Nacional. La noticia fue celebrada por autoridades y productores de la región, que desde hace tiempo vienen reclamando mejoras en uno de los corredores viales más importantes del sudoeste chaqueño.

“Es una gran noticia para todos nosotros”, expresaron tras recibir la confirmación oficial sobre el avance administrativo de la obra, que permitirá iniciar el proceso para la ejecución de los trabajos de reparación sobre la calzada.

En ese marco, también se informó que Vialidad Nacional se comprometió a realizar tareas de bacheo provisorio mientras se concreta el inicio de la obra definitiva. Días atrás, productores de la zona habían mantenido reuniones con autoridades municipales para analizar alternativas y conseguir materiales destinados a mejorar temporalmente la transitabilidad del tramo afectado.

La intervención forma parte del convenio firmado entre Nación y Provincia para avanzar con la reparación de la Ruta Nacional Nº 89 – Tramo Sistema C.RE.MA. – Malla 405 A – RN 0089 (General Pinedo – Quimilí), considerada estratégica para el transporte y la producción regional.

La Ruta Nacional 89 conecta localidades como General Pinedo y Hermoso Campo con provincias vecinas, especialmente Santiago del Estero, y constituye una vía clave para el traslado de la producción agropecuaria, la integración regional y la seguridad vial.

Cabe recordar que el gobernador Leandro Zdero había anunciado a finales del año pasado el inicio de las gestiones para avanzar con el proceso licitatorio de esta obra, considerada prioritaria para el desarrollo del sudoeste provincial.