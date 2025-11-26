Barranqueras impulsa la formación artística con clases gratuitas de teclado y guitarra en el Centro Cultural “La Flota”

La Municipalidad de Barranqueras continúa fortaleciendo su agenda cultural a través de propuestas de capacitación gratuitas destinadas a niños, niñas y jóvenes de la ciudad. En esta oportunidad, desde la Secretaría de Cultura y Turismo informaron que en el Centro Cultural “La Flota” se desarrollan de manera sostenida las clases de teclado y guitarra, una iniciativa que crece en matrícula y participación comunitaria.

Las actividades forman parte del programa municipal que busca acercar oportunidades de formación artística a todos los vecinos, sin distinciones y con un enfoque inclusivo. Gracias a estas clases, cada vez más chicos acceden a un espacio de aprendizaje musical donde pueden desarrollar habilidades, descubrir vocaciones y expresarse a través del arte.

Desde el municipio resaltaron la importancia de promover la educación cultural como herramienta de crecimiento personal y social. “Tenemos el compromiso de seguir trabajando para ampliar la oferta cultural en Barranqueras, acercando propuestas que fortalezcan el talento de nuestra comunidad”, destacaron desde la Secretaría.

El Centro Cultural “La Flota” se consolida así como un punto de referencia para la formación artística local, ofreciendo un entorno accesible, gratuito y pensado para el desarrollo integral de los jóvenes.

