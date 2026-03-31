Doble homicidio en Sáenz Peña: el acusado fue procesado con prisión preventiva y se negó a declarar

El fiscal César Collado, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, confirmó avances en la causa por el doble homicidio que tiene como principal acusado a David Ojeda, quien ya se encuentra detenido.

Según detalló el funcionario judicial, el imputado hizo uso de su derecho constitucional a no declarar. En este marco, la Justicia resolvió su situación procesal con el dictado del auto de procesamiento y la medida de prisión preventiva.

Collado explicó que durante la última semana se incorporaron nuevas pruebas a la investigación, entre ellas testimoniales y pericias de cibercrimen. Además, se analizan mensajes de WhatsApp en los que el acusado habría reconocido el hecho, manifestando que “se mandó una macana” y admitiendo haber asesinado a dos personas.

En cuanto a la calificación legal, el fiscal indicó que se trata de un doble homicidio agravado, con figuras contempladas en el Código Penal como el femicidio y agravantes por el vínculo. También se investiga un abuso sexual doblemente agravado.

Para las próximas semanas, se prevé la realización de nuevas declaraciones testimoniales, entre ellas de familiares del acusado, mientras se aguardan resultados de pericias de ADN que permitirán avanzar en el cierre de la investigación.

Respecto a los plazos, Collado estimó que, una vez reunidos todos los elementos probatorios, el requerimiento de elevación a juicio podría concretarse en los próximos meses. El proceso se desarrollaría bajo la modalidad de juicio por jurados.

Caso Bernabé Navarro: la investigación quedó en manos de la fiscalía de Villa Ángela

Por otra parte, el fiscal se refirió al caso de Bernabé Navarro, cuya investigación por presunto homicidio quedó en manos de la fiscalía de Villa Ángela por una cuestión de competencia territorial.

Collado explicó que su intervención inicial se limitó a la investigación por desaparición de persona. Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo sin vida, la causa pasó a la jurisdicción correspondiente, que ahora investiga un posible homicidio.

En ese sentido, señaló que existen elementos llamativos, como el estado en que fue hallado el cuerpo y la disposición de sus pertenencias, lo que genera interrogantes que serán analizados en el marco de la investigación en curso.

Finalmente, destacó el trabajo coordinado entre fiscalías para esclarecer el hecho y no descartó que los avances tecnológicos y periciales permitan obtener resultados en el corto plazo.