Bajo el agua: estas son las localidades más afectadas por las lluvias en Chaco
El informe oficial de precipitaciones en la provincia del Chaco, actualizado este martes a las 7, muestra un escenario de lluvias generalizadas con picos de hasta 80 milímetros en distintas zonas, complicaciones en la transitabilidad y fallas en algunos pluviómetros que impiden completar el mapa hídrico.
En lo más alto del ranking aparecen Capitán Solari y Presidencia Roca, ambas con 80 mm acumulados. Muy cerca se ubican Resistencia con 74 mm y Gancedo con el mismo registro.
El podio ampliado incluye además a Barranqueras con 73 mm, Colonia Elisa y Pampa del Indio con 70 mm cada una. También se destacan Margarita Belén y Cote Lai, ambas con 60 mm.
En un segundo lote aparecen valores importantes en Puerto Bermejo con 51 mm, Samuhú con 50 mm y General San Martín con 46 mm. Más abajo, Quitilipi y Laguna Limpia alcanzaron los 45 mm, mientras que San Bernardo registró 44 mm y La Tigra, 42 mm.
Por debajo de ese rango, los registros oscilaron entre 10 y 25 mm en puntos como Avia Terai (21 mm), Napénay (19 mm), Santa Sylvina (19 mm) y Chorotis (16 mm). En tanto, varias localidades reportaron lluvias leves o directamente sin precipitaciones, como Los Frentones y Villa Río Bermejito.
El informe también advierte que predominan los caminos intransitables en amplias zonas, especialmente en la región metropolitana y en sectores del interior. A esto se suma la falta de datos en varias localidades por fallas en pluviómetros o problemas de comunicación, lo que deja áreas sin medición precisa en este relevamiento.
El ranking completo
- Capitán Solari – 80 mm
- Presidencia Roca – 80 mm
- Resistencia – 74 mm
- Gancedo – 74 mm
- Barranqueras – 73 mm
- Colonia Elisa – 70 mm
- Pampa del Indio – 70 mm
- Margarita Belén – 60 mm
- Cote Lai – 60 mm
- Puerto Bermejo – 51 mm
- Samuhú – 50 mm
- General San Martín – 46 mm
- Quitilipi – 45 mm
- Laguna Limpia – 45 mm
- San Bernardo – 44 mm
- La Tigra – 42 mm
- Villa Ángela – 40 mm
- Enrique Urien – 40 mm
- Charata – 18 mm (dato menor en zona con buena cobertura)
- General Pinedo – 35 mm
- Ciervo Petiso – 34 mm
- La Verde – 31 mm
- Machagai – 30 mm
- Basail – 30 mm
- Hermoso Campo – 30 mm
- Villa Berthet – 28 mm
- Coronel Du Graty – 27 mm
- Colonia Unidas – 27 mm
- Tacuruzal – 25 mm
- Miraflores – 25 mm
- Avia Terai – 21 mm
- Napénay – 19 mm
- Santa Sylvina – 19 mm
- Pampa Almirón – 18 mm
- Presidencia Roque Sáenz Peña – 18 mm
- Chorotis – 16 mm
- Isla del Cerrito – 15 mm
- Las Garcitas – 15 mm
- Selva Río de Oro – 15 mm
- Tres Isletas – 15 mm
- Makallé – 12 mm
- Clotilde – 12 mm
- Concepción del Bermejo – 12 mm
- Juan José Castelli – 12 mm
- Pampa del Infierno – 11 mm
- Charadai – 10 mm
- Taco Pozo – 10 mm
- Comandancia Frías – 10 mm
- Campo Largo – 8 mm
- Corzuela – 8 mm
- Las Breñas – 6 mm
- La Eduvigis – 1 mm
Sin lluvia registrada
- Los Frentones
- Villa Río Bermejito
- Misión Nueva Pompeya
- Fuerte Esperanza
- El Sauzalito
- Wichí Pintado
- Espinillo
Sin datos
- Puerto Tirol
- La Escondida
- Las Palmas
- General Vedia
- Colonia Benítez
- Horquilla
- La Sabana
- La Vicuña
- Puerto Vilelas
- Haumonia