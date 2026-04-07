Bajo el agua: estas son las localidades más afectadas por las lluvias en Chaco

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El informe oficial de precipitaciones en la provincia del Chaco, actualizado este martes a las 7, muestra un escenario de lluvias generalizadas con picos de hasta 80 milímetros en distintas zonas, complicaciones en la transitabilidad y fallas en algunos pluviómetros que impiden completar el mapa hídrico.

En lo más alto del ranking aparecen Capitán Solari y Presidencia Roca, ambas con 80 mm acumulados. Muy cerca se ubican Resistencia con 74 mm y Gancedo con el mismo registro.

El podio ampliado incluye además a Barranqueras con 73 mm, Colonia Elisa y Pampa del Indio con 70 mm cada una. También se destacan Margarita Belén y Cote Lai, ambas con 60 mm.

En un segundo lote aparecen valores importantes en Puerto Bermejo con 51 mm, Samuhú con 50 mm y General San Martín con 46 mm. Más abajo, Quitilipi y Laguna Limpia alcanzaron los 45 mm, mientras que San Bernardo registró 44 mm y La Tigra, 42 mm.

En el interior provincial también se reportaron acumulados de entre 30 y 40 mm en localidades como Villa Ángela (40 mm), Enrique Urien (40 mm), Machagai (30 mm) y Basail (30 mm).

Por debajo de ese rango, los registros oscilaron entre 10 y 25 mm en puntos como Avia Terai (21 mm), Napénay (19 mm), Santa Sylvina (19 mm) y Chorotis (16 mm). En tanto, varias localidades reportaron lluvias leves o directamente sin precipitaciones, como Los Frentones y Villa Río Bermejito.

El informe también advierte que predominan los caminos intransitables en amplias zonas, especialmente en la región metropolitana y en sectores del interior. A esto se suma la falta de datos en varias localidades por fallas en pluviómetros o problemas de comunicación, lo que deja áreas sin medición precisa en este relevamiento.

El ranking completo

  1. Capitán Solari – 80 mm
  2. Presidencia Roca – 80 mm
  3. Resistencia – 74 mm
  4. Gancedo – 74 mm
  5. Barranqueras – 73 mm
  6. Colonia Elisa – 70 mm
  7. Pampa del Indio – 70 mm
  8. Margarita Belén – 60 mm
  9. Cote Lai – 60 mm
  10. Puerto Bermejo – 51 mm
  11. Samuhú – 50 mm
  12. General San Martín – 46 mm
  13. Quitilipi – 45 mm
  14. Laguna Limpia – 45 mm
  15. San Bernardo – 44 mm
  16. La Tigra – 42 mm
  17. Villa Ángela – 40 mm
  18. Enrique Urien – 40 mm
  19. Charata – 18 mm (dato menor en zona con buena cobertura)
  20. General Pinedo – 35 mm
  21. Ciervo Petiso – 34 mm
  22. La Verde – 31 mm
  23. Machagai – 30 mm
  24. Basail – 30 mm
  25. Hermoso Campo – 30 mm
  26. Villa Berthet – 28 mm
  27. Coronel Du Graty – 27 mm
  28. Colonia Unidas – 27 mm
  29. Tacuruzal – 25 mm
  30. Miraflores – 25 mm
  31. Avia Terai – 21 mm
  32. Napénay – 19 mm
  33. Santa Sylvina – 19 mm
  34. Pampa Almirón – 18 mm
  35. Presidencia Roque Sáenz Peña – 18 mm
  36. Chorotis – 16 mm
  37. Isla del Cerrito – 15 mm
  38. Las Garcitas – 15 mm
  39. Selva Río de Oro – 15 mm
  40. Tres Isletas – 15 mm
  41. Makallé – 12 mm
  42. Clotilde – 12 mm
  43. Concepción del Bermejo – 12 mm
  44. Juan José Castelli – 12 mm
  45. Pampa del Infierno – 11 mm
  46. Charadai – 10 mm
  47. Taco Pozo – 10 mm
  48. Comandancia Frías – 10 mm
  49. Campo Largo – 8 mm
  50. Corzuela – 8 mm
  51. Las Breñas – 6 mm
  52. La Eduvigis – 1 mm

Sin lluvia registrada

  • Los Frentones
  • Villa Río Bermejito
  • Misión Nueva Pompeya
  • Fuerte Esperanza
  • El Sauzalito
  • Wichí Pintado
  • Espinillo

Sin datos

  • Puerto Tirol
  • La Escondida
  • Las Palmas
  • General Vedia
  • Colonia Benítez
  • Horquilla
  • La Sabana
  • La Vicuña
  • Puerto Vilelas
  • Haumonia

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