Bajo el agua: estas son las localidades más afectadas por las lluvias en Chaco

El informe oficial de precipitaciones en la provincia del Chaco, actualizado este martes a las 7, muestra un escenario de lluvias generalizadas con picos de hasta 80 milímetros en distintas zonas, complicaciones en la transitabilidad y fallas en algunos pluviómetros que impiden completar el mapa hídrico.

En lo más alto del ranking aparecen Capitán Solari y Presidencia Roca, ambas con 80 mm acumulados. Muy cerca se ubican Resistencia con 74 mm y Gancedo con el mismo registro.

El podio ampliado incluye además a Barranqueras con 73 mm, Colonia Elisa y Pampa del Indio con 70 mm cada una. También se destacan Margarita Belén y Cote Lai, ambas con 60 mm.

En un segundo lote aparecen valores importantes en Puerto Bermejo con 51 mm, Samuhú con 50 mm y General San Martín con 46 mm. Más abajo, Quitilipi y Laguna Limpia alcanzaron los 45 mm, mientras que San Bernardo registró 44 mm y La Tigra, 42 mm.

En el interior provincial también se reportaron acumulados de entre 30 y 40 mm en localidades como Villa Ángela (40 mm), Enrique Urien (40 mm), Machagai (30 mm) y Basail (30 mm).

Por debajo de ese rango, los registros oscilaron entre 10 y 25 mm en puntos como Avia Terai (21 mm), Napénay (19 mm), Santa Sylvina (19 mm) y Chorotis (16 mm). En tanto, varias localidades reportaron lluvias leves o directamente sin precipitaciones, como Los Frentones y Villa Río Bermejito.

El informe también advierte que predominan los caminos intransitables en amplias zonas, especialmente en la región metropolitana y en sectores del interior. A esto se suma la falta de datos en varias localidades por fallas en pluviómetros o problemas de comunicación, lo que deja áreas sin medición precisa en este relevamiento.

El ranking completo

Capitán Solari – 80 mm Presidencia Roca – 80 mm Resistencia – 74 mm Gancedo – 74 mm Barranqueras – 73 mm Colonia Elisa – 70 mm Pampa del Indio – 70 mm Margarita Belén – 60 mm Cote Lai – 60 mm Puerto Bermejo – 51 mm Samuhú – 50 mm General San Martín – 46 mm Quitilipi – 45 mm Laguna Limpia – 45 mm San Bernardo – 44 mm La Tigra – 42 mm Villa Ángela – 40 mm Enrique Urien – 40 mm Charata – 18 mm (dato menor en zona con buena cobertura) General Pinedo – 35 mm Ciervo Petiso – 34 mm La Verde – 31 mm Machagai – 30 mm Basail – 30 mm Hermoso Campo – 30 mm Villa Berthet – 28 mm Coronel Du Graty – 27 mm Colonia Unidas – 27 mm Tacuruzal – 25 mm Miraflores – 25 mm Avia Terai – 21 mm Napénay – 19 mm Santa Sylvina – 19 mm Pampa Almirón – 18 mm Presidencia Roque Sáenz Peña – 18 mm Chorotis – 16 mm Isla del Cerrito – 15 mm Las Garcitas – 15 mm Selva Río de Oro – 15 mm Tres Isletas – 15 mm Makallé – 12 mm Clotilde – 12 mm Concepción del Bermejo – 12 mm Juan José Castelli – 12 mm Pampa del Infierno – 11 mm Charadai – 10 mm Taco Pozo – 10 mm Comandancia Frías – 10 mm Campo Largo – 8 mm Corzuela – 8 mm Las Breñas – 6 mm La Eduvigis – 1 mm

Sin lluvia registrada

Los Frentones

Villa Río Bermejito

Misión Nueva Pompeya

Fuerte Esperanza

El Sauzalito

Wichí Pintado

Espinillo

Sin datos

Puerto Tirol

La Escondida

Las Palmas

General Vedia

Colonia Benítez

Horquilla

La Sabana

La Vicuña

Puerto Vilelas

Haumonia