Encuentran a la venta en internet un manuscrito histórico desaparecido hace un siglo

Un manuscrito del siglo XVII que desapareció hace más de cien años del Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia ha sido recuperado por la Policía de la Generalitat Valenciana.

La investigación comenzó al detectarse su venta en internet como un «importante manuscrito del Gremio de la Seda» por 71.900 euros. Se trata de una copia de las ordenanzas del Gremi de Velluters, firmadas en 1479 por Fernando el Católico.

El hallazgo lo realizaron agentes especializados en patrimonio cultural durante sus labores de control en la Comunitat Valenciana. Gracias a su intervención, el documento se incorporará a los registros oficiales de patrimonio valenciano, asegurando su protección y conservación.

¿Por qué es tan importante este hallazgo?

El manuscrito recuperado es una valiosa copia de las ordenanzas del Gremi de Velluters, el gremio de terciopeleros, formado por artesanos y comerciantes especializados en la fabricación y venta de terciopelo.

Estas normas fueron aprobadas en 1479 y ratificadas por Fernando el Católico, que elevó a los terciopeleros de un simple oficio a la categoría de arte, otorgándoles importantes privilegios y reconocimiento social.

También incluye los estatutos de la Cofradía de San Jerónimo, fundada en 1483, y refleja cómo se organizaban y funcionaban los gremios valencianos del siglo XV.

El libro, elaborado en vitela verde, encuadernado en terciopelo y decorado con detalles de bronce, ofrece un testimonio único de la historia y la vida cultural de la época.

Libro manuscrito del siglo XVII procedente del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia Generalitat Valenciana.

Se vendía en internet por por 71.900 euros

El anuncio del manuscrito despertó la atención de los agentes del Grupo de Patrimonio, que comenzaron la investigación. El vendedor declaró desconocer el origen del documento y aseguró que su padre lo había adquirido en los años setenta.

En 1992, el padre realizó una microfilmación del libro en un servicio oficial, aunque nunca se registró como protegido por patrimonio cultural. El archivo confirmó que el manuscrito desapareció entre 1907 y 1909 y que nunca fue vendido de manera oficial, lo que permitió esclarecer su procedencia y su situación legal.

¿Quién se queda ahora el manuscrito?

Tras la investigación, se decidió que el manuscrito seguirá siendo propiedad de su actual dueño, ya que lo ha poseído de manera continua, según lo permite la ley.

Antes de devolvérselo, se completarán los trámites para incluirlo en los registros oficiales de patrimonio valenciano, y el propietario deberá cumplir las normas de conservación exigidas por la legislación sobre patrimonio histórico.

Mientras tanto, el documento permanecerá en depósito en el Archivo del Reino de Valencia para que los técnicos de la Consellería de Cultura puedan examinarlo.