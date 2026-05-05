Advierten sobre posibles eventos climáticos intensos desde julio y refuerzan planes de emergencia

El titular de Protección Civil del Chaco, Gustavo Santos, participó de una reunión regional en la ciudad de Santa Fe donde se analizaron posibles escenarios climáticos de cara a los próximos meses, ante la probabilidad de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.

El encuentro fue convocado por la Agencia Federal de Emergencias y reunió a representantes de provincias del NEA y NOA, junto a fuerzas federales, organismos nacionales y especialistas en climatología. Allí se evaluaron distintos escenarios que podrían desarrollarse a partir de julio, con el objetivo de anticipar respuestas ante eventuales contingencias.

Santos explicó que, si bien aún no se puede determinar con precisión el impacto del fenómeno, la planificación anticipada permitirá mejorar la capacidad de respuesta. “No sabemos exactamente cómo nos va a afectar, pero este tiempo nos sirve para organizarnos y prepararnos”, señaló.

En ese marco, indicó que cada provincia trabaja en el diseño de planes de acción y en la reorganización de recursos disponibles, incluyendo equipamiento, logística y coordinación interinstitucional. Además, remarcó la importancia de fortalecer las defensas civiles municipales, con un rol clave en la prevención y asistencia en territorio.

“Vamos a hacer mucho hincapié en el trabajo con los municipios para que puedan proteger a sus comunidades, mientras que desde la provincia acompañaremos con los recursos necesarios”, afirmó.

El funcionario destacó que las emergencias climáticas han cambiado en su dinámica, con lluvias más intensas y concentradas en cortos períodos, lo que obliga a actualizar las estrategias de prevención. En ese sentido, subrayó la necesidad de un trabajo articulado entre organismos provinciales, Vialidad, APA y otras áreas del Estado.

Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, señalando que la prevención también depende del compromiso de los vecinos. “Es un trabajo 50 y 50 entre el Estado y la comunidad. Mantener limpios los desagües, no arrojar residuos en lugares indebidos y colaborar con el orden urbano puede reducir significativamente el impacto de las lluvias”, remarcó.

Por último, adelantó que habrá una nueva reunión el próximo mes en la ciudad de Corrientes, donde se evaluarán los avances en la planificación y se ajustarán los protocolos de respuesta ante posibles eventos climáticos adversos.