Avanza La Construcción De Un Nuevo Edificio Cultural Y Educativo En Barranqueras

El Gobierno provincial avanza con la construcción de un nuevo edificio cultural y educativo en Barranqueras, una obra que brindará un espacio moderno, funcional y accesible para el desarrollo de actividades comunitarias, talleres, cursos, capacitaciones y propuestas artísticas.

Es una obra muy esperada por la comunidad. Se trata de un espacio moderno, pensado para el encuentro, el aprendizaje y el acceso a la cultura, en Barranqueras”- destacó el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez.
El proyecto se ejecuta en un predio de 1.640 metros cuadrados, donde se levanta una superficie cubierta de 509 metros cuadrados. Se trata de un edificio compacto y flexible, diseñado para adaptarse a múltiples usos y promover la participación de vecinos de todas las edades. La obra incluye áreas verdes y sectores de expansión que podrán aprovecharse para actividades al aire libre y encuentros culturales.

Un edificio pensado para la comunidad
Al ingresar, el espacio contará con una recepción destinada a la atención del público y gestión administrativa. Además, se construyen oficinas, office, depósito y una batería de sanitarios de acceso universal.
En el lateral izquierdo se desarrolla un salón cerrado para conferencias, charlas y eventos, equipado con mamparas corredizas que permitirán ampliar o redimensionar la sala según la demanda de cada actividad. También se proyecta un sector destinado a lectura, talleres y cursos, junto a un área con computadoras para uso de estudiantes, jóvenes y vecinos.
Todos los ambientes se organizan alrededor de un patio interno que aporta iluminación natural y genera un entorno más confortable, sustentable y de bienestar.

Integración con su entorno y con la educación
El diseño arquitectónico incorpora especies arbóreas y solados permeables, conformando espacios de encuentro, descanso y recreación. El predio colinda con la Escuela Primaria N° 954, lo que facilitará la articulación de propuestas educativas y culturales entre ambas instituciones.
Ubicado entre las calles y Alem, este nuevo edificio se integrará armoniosamente al entorno urbano de Barranqueras y se convertirá en un punto de referencia para el acceso a la cultura, el aprendizaje y la vida social de la ciudad.

