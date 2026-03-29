Horror en Colonia Benítez: un prófugo por homicidio abusó de su pareja y su hijastra

Este domingo, cerca de las 7:30, una mujer de 38 se presentó en la Comisaría de Colonia Benítez y denunció haber sido agredida físicamente y abusada sexualmente por su pareja, un hombre de 47 años, que también atentó contra la integridad sexual de su hija (hijastra del victimario), menor de edad.

Tras conocerse el terrible hecho, la policía desplegó un fuerte operativo policial que abarcó la mayor parte de la localidad, logrando detener a los pocos minutos al acusado. Al registrar sus datos en el sistema de seguridad, los efectivos policiales se toparon con un pedido de captura activo sobre el abusador, emitido por la justicia santafesina en el año 2010, bajo una causa por homicidio.

Con el hombre bajo detenido, la fiscalía interviniente ordenó que el violador y homicida sea notificado de su arresto por «supuestas lesiones leves y abuso sexual en contexto de violencia de género», contra la mujer mayor, mientras que por el ataque contra la menor de edad, la causa fue caratulada como «supuesto abuso sexual simple».