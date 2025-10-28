Avanza la conformación del jurado popular del Caso Cecilia

El clima de expectativa y tensión no se disipa ni con la lluvia. Desde temprano, el Centro de Convenciones Gala se transformó en la sede de un fuerte operativo de seguridad: allí, aislados y lejos de cualquier mirada ajena, los postulantes a jurados cumplen con el trámite decisivo.El proceso avanza más lento de lo esperado. Los potenciales jurados siguen completando el formulario online, sin que querellas, fiscales, defensores o imputados puedan acceder a información sobre sus identidades o respuestas.

El aislamiento es total: nadie puede influir en el proceso. Recién cuando concluyan las inscripciones y validaciones, comenzarán las impugnaciones que podrían depurar la lista definitiva de ciudadanos aptos para integrar el jurado. Mientras, la seguridad es visible y estricta, custodiando no solo la neutralidad, sino también la tranquilidad del trámite en una causa que tiene a toda la provincia pendiente.

Esta mañana, bajo una lluvia torrencial, el defensor de Emerenciano Sena fue el primero en llegar al edificio. Las inclemencias climáticas tampoco amedrentaron al resto de los actores del proceso, que esperan el inicio del juicio en sí. Las audiencias arrancarán cada día a las 8 y, tras un breve receso, podrán extenderse hasta las 18, en jornadas que prometen ser largas y cargadas de emociones para la comunidad judicial chaqueña.

Este juicio marca un antes y un después en provincia. El cronograma prevé que las deliberaciones se extiendan hasta el 20 de noviembre. Sin embargo, nadie descarta que, si los tiempos se acortan, el veredicto llegue antes.

La jueza Dolly Fernández, a cargo del proceso, decidió programar jornadas extensas por si acaso. El pueblo chaqueño mira con atención cada paso de un proceso judicial que promete dejar huella.