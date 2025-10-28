Colonia Popular impulsa la producción local con una capacitación sobre plantines de frutilla

Productores, técnicos y autoridades participaron de una jornada de formación para fortalecer la economía rural del municipio.

La Municipalidad de Colonia Popular llevó adelante una capacitación sobre la producción de plantines de frutilla, con la presencia de especialistas de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Producción del Chaco.

La jornada contó con la participación del ingeniero Oscar Pascual y el ingeniero Matías Nicoli, quienes compartieron técnicas y recomendaciones sobre el manejo del cultivo. También estuvieron presentes la ingeniera Patricia Sosa, de la Dirección de Producción Agrícola, y la presidenta del Concejo Municipal, Dra. Estela Medina.

El encuentro reunió a productores locales, que intercambiaron experiencias sobre los principales desafíos del cultivo —como la presencia de hongos, la humedad, el exceso de agua, las aves y las hormigas—, y destacaron la importancia de producir sus propios plantines para mejorar rendimientos y aprovechar pequeñas superficies.

La actividad se realizó en la chacra de la Dra. Liliana Hakanson, quien cedió generosamente el espacio para la capacitación.

Desde el municipio, la intendente Mariela Soto destacó que este tipo de instancias “permiten brindar herramientas concretas a los productores y fortalecer la economía regional mediante la diversificación productiva y el trabajo colaborativo”.

El encuentro formó parte de la política local de promoción del desarrollo rural, con capacitaciones y acompañamiento técnico permanente para productores de la zona.