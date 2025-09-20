Tragedia en el Puente General Belgrano: murió el motociclista de 57 años tras el choque múltiple

En horas de la noche de este viernes se confirmó el fallecimiento de Juan Carlos Pérez, un hombre de 57 años que había resultado gravemente herido en el siniestro ocurrido en el Puente General Belgrano, la vía que une las provincias de Chaco y Corrientes.

El accidente

El hecho se produjo durante la siesta, cuando un choque en cadena involucró a varios vehículos en plena traza del viaducto interprovincial. Entre los rodados afectados se encontraba la motocicleta Zanella ZB 110 cc, color negra, conducida por Pérez, domiciliado en el barrio Río Paraná de la ciudad de Corrientes.

Producto del impacto, el motociclista sufrió graves politraumatismos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes. Allí permaneció bajo supervisión médica, pero su cuadro se fue agravando con el correr de las horas. Finalmente, alrededor de las 22:00, los médicos confirmaron su deceso.

Parte oficial de la Policía

La Comisaría Primera de Barranqueras, dependiente de la Supervisión Zona VI Metropolitana, informó que la causa quedó caratulada como “Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito”.

El reporte policial detalla que el fiscal en turno, Dr. Víctor Reccio, dispuso que el cuerpo del hombre sea entregado a sus familiares para los fines póstumos. Asimismo, ordenó la aprehensión de Nahuel Ruiz Díaz, conductor de un camión Volvo que participó en la colisión. El chofer fue notificado formalmente y trasladado al Departamento de Antecedentes Personales para su identificación.

Investigaciones en curso

Las autoridades judiciales y policiales continúan con las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del siniestro. Se dio intervención también al médico policial de turno, mientras que el expediente seguirá avanzando bajo supervisión de la fiscalía.

El Puente General Belgrano, escenario recurrente de siniestros viales debido a la alta circulación y la imprudencia de algunos conductores, vuelve a ser noticia trágica. En este caso, la víctima fue un trabajador correntino de 57 años cuya vida quedó truncada en cuestión de horas.

Una muerte que enluta a dos provincias

La tragedia impacta tanto a Corrientes como a Chaco, ya que el viaducto constituye un punto neurálgico de conexión entre ambas provincias. El fallecimiento de Juan Carlos Pérez pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la seguridad vial en la región, la responsabilidad de los conductores y la necesidad de controles más estrictos en una de las rutas más transitadas del Nordeste argentino.