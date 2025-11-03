Argentina le pagó US$ 822 millones al FMI

183235w850h477c.jpg

El Gobierno nacional canceló hoy US$ 822 millones de un vencimiento de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) . Se trata de la obligación con un acuerdo de refinanciación hecho en enero de 2024 del crédito de US$ 45.000 millones tomado por el expresidente Mauricio Macri en 2018.

Como se debe a intereses, la obligación no puede postergarse hasta fin de mes, tal como sucede con los vencimientos de capital. El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre llega a US$ 1.038 millones, al sumar otros US$ 217 millones que vencen con distintos organismos multilaterales.

El pago tendrá que realizarse con reservas internacionales, que el jueves pasado se ubicaron en US$ 40.495 millones y el viernes cayeron a US$ 39.382 millones por los ajustes bancarios del último día hábil del mes.

