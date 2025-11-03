Resistencia será sede del 4° Encuentro Nacional del Movimiento de Autogestores Argentinos

Durante los días 4 y 5 de noviembre, Resistencia será sede del 4º Encuentro Nacional del Movimiento de Autogestores Argentinos, un espacio de participación, intercambio y fortalecimiento colectivo impulsado por personas con discapacidad de todo el país .

Los Autogestores son grupos conformados por personas con discapacidad que trabajan de manera conjunta para transformar sus comunidades y hacerlas más inclusivas, accesibles y amigables. A través del trabajo en red, impulsan la autonomía, el protagonismo y la participación activa en la vida social, política y cultural de los territorios.

Para esta edición, se espera la participación de delegaciones provenientes de Sáenz Peña, Las Breñas, Margarita Belén, General San Martín, Las Palmas, Isla del Cerrito, Buenos Aires y General Pico, además de cuatro grupos locales de Resistencia que cumplirán el rol de anfitriones.

Durante las dos jornadas se llevarán adelante talleres, charlas, mesas de intercambio y actividades culturales, destinadas a compartir experiencias, debatir desafíos actuales y proyectar nuevas acciones que fortalezcan la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

La presidente del IPRODICH, Ana Mitoire, destacó la importancia de esta iniciativa al señalar que: «El Movimiento de Autogestores Argentinos continúa consolidándose como una red federal que impulsa la voz y el liderazgo de las personas con discapacidad, promoviendo su participación plena en la comunidad y el reconocimiento de sus derechos».