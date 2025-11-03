El Municipio de Pampa del Infierno continúa con intensos trabajos de mantenimiento urbano

La Municipalidad informó que el equipo de Servicios Públicos continúa desarrollando un amplio operativo de mantenimiento y mejoramiento urbano en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas incluyen enripiado y arreglo de calles, bacheo, mantenimiento de luminarias, pintura de espacios públicos, corte de pasto y poda de arboleda, entre otros trabajos esenciales para garantizar el orden y la limpieza en la localidad.

Desde la comuna destacaron que estas acciones forman parte del plan permanente de mejoras urbanas, con el objetivo de brindar mejores servicios y calidad de vida a los vecinos.

“Cada día avanzamos un paso más, mejorando los espacios, los servicios y la vida de nuestra comunidad”, expresaron desde el Municipio.

Con compromiso y trabajo sostenido, Pampa del Infierno sigue creciendo, apostando al progreso y al bienestar de todos sus habitantes.