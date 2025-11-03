El Municipio de Pampa del Infierno continúa con intensos trabajos de mantenimiento urbano

572909956_18091708276879922_4821595771300229735_n

La Municipalidad informó que el equipo de Servicios Públicos continúa desarrollando un amplio operativo de mantenimiento y mejoramiento urbano en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas incluyen enripiado y arreglo de calles, bacheo, mantenimiento de luminarias, pintura de espacios públicos, corte de pasto y poda de arboleda, entre otros trabajos esenciales para garantizar el orden y la limpieza en la localidad.

Desde la comuna destacaron que estas acciones forman parte del plan permanente de mejoras urbanas, con el objetivo de brindar mejores servicios y calidad de vida a los vecinos.

“Cada día avanzamos un paso más, mejorando los espacios, los servicios y la vida de nuestra comunidad”, expresaron desde el Municipio.

Con compromiso y trabajo sostenido, Pampa del Infierno sigue creciendo, apostando al progreso y al bienestar de todos sus habitantes.

Más Noticias

574029269_1234917758672095_4858761829428867544_n

Gancedo celebró el Mes de la Educación Especial con una jornada de inclusión y alegría

572168853_122241580544245376_3660766197272310123_n

Cote Lai celebró el Día del Adulto Mayor con una jornada de alegría y reconocimiento

575293165_18417385447118184_300565819284096536_n

Corzuela acompañó el muestreo de Educación Física del Jardín N°263

Te pueden interesar

183235w850h477c.jpg

Argentina le pagó US$ 822 millones al FMI

572909956_18091708276879922_4821595771300229735_n

El Municipio de Pampa del Infierno continúa con intensos trabajos de mantenimiento urbano

576476831_4194948614102246_8907562893773644397_n

Éxito en la 4° Edición de la Copa Unidense 2025: deporte, integración y juventud

574029269_1234917758672095_4858761829428867544_n

Gancedo celebró el Mes de la Educación Especial con una jornada de inclusión y alegría

572168853_122241580544245376_3660766197272310123_n

Cote Lai celebró el Día del Adulto Mayor con una jornada de alegría y reconocimiento