Argentina lanza semillas con drones para plantar miles de árboles sin esfuerzo y transformar el desierto
En Argentina, una de las ideas más recientes para enfrentar la degradación de los suelos y la pérdida de bosques es el uso de drones para reforestar. No es una prueba aislada ni una teoría. Ya existen proyectos reales que están en marcha en regiones como el Gran Chaco, una de las zonas más afectadas por la deforestación del país, para plantar árboles de una manera poco convencional.
La propuesta es bastante concreta. Empresas y organizaciones ambientales, como The Nature Conservancy junto con la startup ReForest Latam, utilizan drones equipados con sistemas de precisión para lanzar semillas nativas en áreas degradadas. Estas semillas no van “sueltas”, sino dentro de cápsulas biodegradables llamadas iSeeds, que las protegen del calor, la sequía y los animales, y además incluyen nutrientes que ayudan a la germinación inicial
Argentina lanza semillas con drones para plantar miles de árboles sin esfuerzo y transformar el desierto
El proceso no es al azar. Antes de cada vuelo, se analizan mapas del terreno, la humedad del suelo y las condiciones ambientales. Con esa información, los drones vuelan sobre zonas específicas y liberan las cápsulas en puntos estratégicos donde hay mayor probabilidad de que el árbol crezca. Un solo dron puede cubrir grandes extensiones en menos tiempo del que tomaría hacerlo manualmente .
El objetivo es recuperar ecosistemas como el bosque chaqueño, uno de los más degradados del país. Según equipos de conservación, el Gran Chaco es una región clave pero muy afectada por la deforestación, por lo que estas técnicas buscan acelerar su regeneración sin depender exclusivamente del trabajo humano intensivo
Drones en Argentina: la nueva forma de reforestar el desierto con tecnología
También en Argentina existen otras iniciativas similares desarrolladas por empresas de tecnología ambiental, que plantean metas ambiciosas de reforestación a gran escala en la próxima década usando drones y análisis de datos ambientales .
Organizaciones como The Nature Conservancy y startups latinoamericanas de tecnología ambiental están probando estos sistemas en Argentina con especies nativas, como
- algarrobo
- quebracho
- otras adaptadas a climas secos.
No se trata de “plantar árboles desde el aire” como magia, sino de usar tecnología para intervenir de forma más rápida y eficiente en lugares donde el ecosistema ya está debilitado. Es una forma de darle una segunda oportunidad al suelo, combinando ciencia, naturaleza y precisión tecnológica.