Si ves un caminito de hormigas en alguna parte de tu casa, te contamos qué significa según el Feng Shui
Para el Feng Shui, los animales en general tienen un gran significado. Su canto, su forma de aparecer, su movimiento e incluso el lugar que ocupan en la casa son relevantes, tal como las hormigas que se forman en fila en alguna parte del jardín, vereda o casa.
Los artrópodos son el filo más numeroso del reino animal y está formado, por cuatro familias: miriápodos, crustáceos, arácnidos e insectos. Estos últimos representan el 90% de todos los artrópodos. Dentro de los insectos nos encontramos con las famosas hormigas.
Encontrarse con hormigas dentro del hogar suele generar rechazo o incertidumbre, pero lo cierto es que su presencia tiene llamados de atención dentro del Feng Shui.
¿Qué simbolizan las hormigas desde el Feng Shui?
Para muchas culturas, los insectos o arácnidos representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el Feng Shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial.
Si últimamente viste algunas cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares las hormigas no se interpretan como un símbolo aislado por su especie, sino la energía donde se manifiesta.
En este caso, su presencia en tu casa puede tener una carga simbólica vinculada a la energía de la misma y a ciertos aspectos de la vida personal.
Las hormigas como se sabe, representan disciplina, trabajo en equipo, esfuerzo constante y organización. De hecho son vistas como símbolo de perseverancia y cooperación. Aunque cuando se trata de su presencia en casa, su interpretación cambia un poco.
En Feng Shui, un caminito de hormigas puede dar a entender que hay energía estancada o descuidada en algún sector de la casa, hay exceso de preocupaciones o pensamientos donde la mente no descansa, no hay orden emocional ni mental e incluso refiere a problemas familiares.
Qué significa que haya un caminito de hormigas en mi casa
Naturalmente, su presencia no quiere decir nada malo, de hecho cuando se trata de una exploradora lo que realmente ocurre es que esta encuentra comida, deja un rastro de feromonas y otras hormigas siguen ese rastro formando así el caminito de hormigas. Esto no siempre es malo y lo que quiere decirnos es:
- Hay algo que les interesa (comida, azúcar, restos orgánicos o agua).
- Existen grietas, ventanas, zócalos, cañerías.
- Probablemente, hay un nido de hormigas cerca.
- Si aparecen de golpe en masa puede ser cambio de clima o reproducción.