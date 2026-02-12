Quitilipi: detienen a un joven con 70 dosis de cocaína tras denuncia de vecinos

Un joven de 22 años fue aprehendido en la madrugada de este jueves en Quitilipi, acusado de comercializar estupefacientes en la vía pública. El procedimiento se inició a partir de una denuncia realizada por vecinos del barrio Quinta N° 49.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se desarrolló alrededor de las 6:00 en la intersección de calles Juan de Garay y Curupaytí. Residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un individuo que estaría realizando maniobras de venta de droga en el lugar.

Personal de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas (C.O.M.), en conjunto con el servicio externo de la Comisaría de Quitilipi, realizó un patrullaje por el sector y logró individualizar al sospechoso, oriundo de la provincia de Santa Fe, quien se encontraba en la vereda de un domicilio.

Durante la intervención se solicitó la colaboración de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña para efectuar las pruebas de campo. En la requisa se secuestraron 70 envoltorios de polietileno, conocidos como “bochitas”, que contenían una sustancia blanquecina. El pesaje arrojó un total de 7,1 gramos y el test químico confirmó que se trataba de cocaína.

La Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña, a cargo de la doctora Laura Soledad Borelli, dispuso la notificación de aprehensión del joven por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes. El detenido y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la unidad policial local para continuar con las actuaciones correspondientes.

La investigación continúa para determinar si el implicado actuaba de manera individual o en conexión con otras personas.