Anuncian lluvia y descenso de temperatura para este martes
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia inestabilidad para este martes en Resistencia y alrededores, por el ingreso de un frente frío del sur que provocará algunos chaparrones y un marcado descenso de temperatura, con mínimas por debajo de los 15 grados y máximas apenas por encima de los 20°C, con tiempo mejorando a partir del miércoles.
En detalle, para este martes de espera nubosidad en aumento, chaparrones por la mañana y la tarde, y lloviznas hacia la noche, con vientos moderados del sudeste rotando al sur con ráfagas. La temperatura oscilará entre 15 grados de mínima y 21 de máxima.
Asimismo, para el miércoles se prevé cielo mayormente nublado, y vientos leves del sur rotando al sudeste, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 22.
En tanto, para el jueves se anticipa cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24.
Por último, para el viernes se pronostica tiempo bueno, con cielo algo nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche, y ascenso de temperatura, con 13 grados de mínima y 28 de máxima.