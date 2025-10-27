Boca se lo dio vuelta a Barracas Central, y se metió en zona de play off

Boca derrotó 3 a 1 a Barracas Central, en el partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y quedó tercero en la Zona A.

En un inicio de partido muy caliente, con mucha pierna fuerte y fricción, el equipo local se quedó con un hombre menos a los 14 minutos, por la expulsión de Iván Tapia.

Sin embargo, a los 20 minutos, Rodrigo Insúa abrió el marcador con un golazo. El hijo del DT metió un zapatazo desde 35 metros que dejó sin respuesta a Agustín Marchesín.

Boca era más, tenía mucho más la pelota y jugaba en campo contrario, pero no podía penetrar la férrea defensa de Barracas.

En el complemento, el trámite arrancó igual que en la primera mitad, pero el equipo de Claudio Úbeda llegó encontró espacios y llegó rápido al empate, a los 7 minutos, con una buena maniobra de Milton Giménez, que se desmarcó, penetró en el área y definió ante la salida del arquero.

En una ráfaga, el mismo Giménez metió el segundo, con un certero cabezazo.

El tercero fue de Merentiel, tras una contra fulminante del Xeneieze, que no podrá contar con Leandro Paredes ante Estudiantes de La Plata, por acumulación de amarillas.

Con este resultado, Boca llegó a 20 puntos, y quedó tercero en la Zona A, mientras que Barracas Central quedó con 18 unidades, fuera de la zona de clasificación.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Estudiantes, en tanto que el Guapo será local ante Argentinos.