Boca se lo dio vuelta a Barracas Central, y se metió en zona de play off

9319w850h478c.jpg

Boca derrotó 3 a 1 a Barracas Central, en el partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y quedó tercero en la Zona A.

En un inicio de partido muy caliente, con mucha pierna fuerte y fricción, el equipo local se quedó con un hombre menos a los 14 minutos, por la expulsión de Iván Tapia.

Sin embargo, a los 20 minutos, Rodrigo Insúa abrió el marcador con un golazo. El hijo del DT metió un zapatazo desde 35 metros que dejó sin respuesta a Agustín Marchesín.

Boca era más, tenía mucho más la pelota y jugaba en campo contrario, pero no podía penetrar la férrea defensa de Barracas.

En el complemento, el trámite arrancó igual que en la primera mitad, pero el equipo de Claudio Úbeda llegó encontró espacios y llegó rápido al empate, a los 7 minutos, con una buena maniobra de Milton Giménez, que se desmarcó, penetró en el área y definió ante la salida del arquero.

En una ráfaga, el mismo Giménez metió el segundo, con un certero cabezazo.

El tercero fue de Merentiel, tras una contra fulminante del Xeneieze, que no podrá contar con Leandro Paredes ante Estudiantes de La Plata, por acumulación de amarillas.

Con este resultado, Boca llegó a 20 puntos, y quedó tercero en la Zona A, mientras que Barracas Central quedó con 18 unidades, fuera de la zona de clasificación.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Estudiantes, en tanto que el Guapo será local ante Argentinos.

 

Más Noticias

571353762_1359503262204482_1966036352290822236_n

Claudia Panzardi: “Vamos Chaco se consolidó como la tercera fuerza y vino para quedarse”

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.33.37

Más calidad de vida: IPRODICH entregó ayudas técnicas a personas con discapacidad del Gran Resistencia

WhatsApp Image 2025-10-27 at 11.55.00

El ministro Matkovich destacó la jornada electoral pacífica y el compromiso cívico de los chaqueños

Te pueden interesar

571207039_1141245704857030_1339424583919441191_n

Tras el temporal: Du Graty resistió 300 milímetros de lluvia y mantiene sus calles transitables

9319w850h478c.jpg

Boca se lo dio vuelta a Barracas Central, y se metió en zona de play off

159679w850h520c.jpg (1)

Anuncian lluvia y descenso de temperatura para este martes

166040w850h478c.jpg

El riesgo país se desplomó y llegó a los 650 puntos

WhatsApp Image 2025-10-27 at 17.30.47

Basail: el gobernador Zdero entregó una nueva ambulancia y anteojos, del programa “Ver Para Ser Libres”