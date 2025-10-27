El riesgo país se desplomó y llegó a los 650 puntos

166040w850h478c.jpg

Tras el triunfo de LLA a nivel nacional, el riesgo país se desplomó 39,6% y se ubicó en los 650 puntos básicos. Antes de las elecciones, estaba en 1081 puntos .

Además, en la jornada financiera de este lunes post elecciones, el S&P Merval subió 21,8%, los ADR»s +48 y los bonos en dólares escalaron 24%.

El dólar mayorista se ubicó en $1435; el oficial (BNA), en $1460; el dólar blue quedó en $1465; el dólar MEP cerró en $1440; y el Contado Con Liquidación se ubicó en $1459.

