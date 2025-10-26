Anuncian chaparrones para este domingo de jornada electoral

images (3)

El Servicio Meteorológico Nacional indica que, a partir de la noche de este sábado, podrían darse chaparrones, los cuales se extenderán a toda la jornada del domingo 26, en Resistencia y alrededores.

De esta manera, la inestabilidad continuará y se espera que, recién para el lunes, mejoren las condiciones del tiempo en la región.

Con este panorama, se espera que sea una jornada electoral lluviosa, lo cual podría complicar la participación de los votantes.

Asimismo, la temperatura oscilará entre los 17º y 26º.

